Роналду установил три рекорда чемпионатов Европы

Роналду стал рекордсменом. Фото: Sports

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро.

Роналду забил 11 голов в финальных стадиях чемпионатов Европы.

В матче первого тура Евро-2020 против Венгрии он забил два гола. Он обошел по количеству голов в рамках чемпионатов Европы знаменитого Мишеля Платини, который забил 9 голов и сделал это на одном Евро в 1982 году.

Роналду стал первым игроком, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы (с 2004 года). Также он стал первым, кто забивал на пяти подряд Евро.

На счету Криштиану 106 голов за сборную Португалии и он является ее лучшим бомбардиром в истории.

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В матче первого тура Евро-2020/21 сборная Португалии разгромила Венгрию - 3:0. Португалия решила судьбу матча в конце игры.