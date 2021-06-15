Роналду установил три рекорда чемпионатов Европы

 
Ексклюзивы
1/5
Смогут ли Коломойский и Ахметов "легализоваться" через налоговую амнистию
Смогут ли Коломойский и Ахметов "легализоваться" через налоговую амнистию
Просмотров: 198
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2 Просмотров: 351
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 603
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 558
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 801
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 972
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 378
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1386
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию
Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию
Как сборная Украины до матча против Северной Македонии готовится
Как сборная Украины до матча против Северной Македонии готовится
Испания не смогла преодолеть шведский "автобус" на Евро
Испания не смогла преодолеть шведский "автобус" на Евро
Джокович после финала "Ролан Гаррос" подарил мальчику свою ракетку
Джокович после финала "Ролан Гаррос" подарил мальчику свою ракетку
Чехия забила гол Шотландии из 45 м
Чехия забила гол Шотландии из 45 м
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 180
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 783
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 540
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 477
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2754
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 99
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
среда, 16 июня 2021 00:00

Роналду установил три рекорда чемпионатов Европы

  Комментировать
Роналду установил три рекорда чемпионатов Европы
Роналду стал рекордсменом. Фото: Sports

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро.

Роналду забил 11 голов в финальных стадиях чемпионатов Европы.

В матче первого тура Евро-2020 против Венгрии он забил два гола. Он обошел по количеству голов в рамках чемпионатов Европы знаменитого Мишеля Платини, который забил 9 голов и сделал это на одном Евро в 1982 году.

Роналду стал первым игроком, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы (с 2004 года). Также он стал первым, кто забивал на пяти подряд Евро.

На счету Криштиану 106 голов за сборную Португалии и он является ее лучшим бомбардиром в истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коноплянка предостерег сборную о повторения старых ошибок

В матче первого тура Евро-2020/21 сборная Португалии разгромила Венгрию - 3:0. Португалия решила судьбу матча в конце игры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Роналду установил три рекорда чемпионатов Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 8289
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4068
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3780
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов Просмотров: 3402
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 3393
Спорт
Рационализм Дешема: почему Франция победила Германию
Рационализм Дешема: почему Франция победила Германию
 Просмотров: 27
Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию
Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию
 Просмотров: 450
Как сборная Украины до матча против Северной Македонии готовится
Как сборная Украины до матча против Северной Македонии готовится
 Просмотров: 351
Анчелотти определился с судьбой Лунина
Анчелотти определился с судьбой Лунина Просмотров: 513
Ломаченко заявил, что Лопес боится с ним драться
Ломаченко заявил, что Лопес боится с ним драться Просмотров: 135
Больше всего комментируют
4
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
2
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
Голосов: 309
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть