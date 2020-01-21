Роналду страстно поцеловал партнера во время празднования гола (фото)

Криштиану Роналду страстно поцеловал своего партнера по линии атаки в "Ювентусе" Пауло Дибала во время празднования гола.

В матче 20-го тура Серии А "Ювентус" на своем поле принимал "Парму". Встреча закончилась победой подопечных Маурицио Сарри со счетом 2:1.

Все бы ничего, но на 58-й минуте, когда пятикратный обладатель "Золотого мяча" второй раз поразил ворота соперника после передачи Дибала, португалец и аргентинец в обнимку побежали праздновать взятие ворот и, возвращаясь друг к другу, поцеловались.

Момент попал на камеру одного из болельщиков и стал популярным в социальных сетях, сообщает "24 канал"

Автор: Соцсети

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После 20 туров Серии А "Ювентус" уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая "Интер" на 4 очка.