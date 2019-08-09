Роналду спровоцировал скандал в Корее

66 тысячи корейских болельщиков так и не увидели своего кумира на поле

Полиция Кореи начала расследование против организатора матча "Ювентуса" со звездами местного чемпионата. Все из-за неучастия в поединке Криштиану Роналду.

Скандал вокруг невыхода Роналду на матч "Ювентуса" против звезд чемпионата Кореи 26 июля вступает обороты. Правоохранительные органы уже начали расследование против местного промоутера, который организовывал встречу, сообщает "Marca".

Полиция Сеула провела обыски в офисе компании "The Fasta", которая занималась организацией поединка. Организаторы подозревают в мошенничестве. Целью визита правоохранителей стала проверка факта, действительно участие Роналду в товарищеской встрече была предусмотрена договором. О результатах обыска пока информации нет.

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Отсутствие Криштиану Роналду в указанном матче вызвало возмущение южнокорейских фанатов, которые даже готовили иск о возмещении средств за билеты. Промоутеры утверждали, что португалец сыграет минимум тайм, а "Ювентус" объяснил отсутствие Криштиану проблемами со здоровьем.