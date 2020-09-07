Роналду сделал предложение своей девушке

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 135
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 801
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1494
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 603
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 396
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
17
4
9
3
3
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Видео
Все видео
Джокович прокомментировал дисквалификацию на US Open
Джокович прокомментировал дисквалификацию на US Open
Соперники сборной Украины в Лиге наций поделили очки
Соперники сборной Украины в Лиге наций поделили очки
Как Украина безвольно проиграла Испании
Как Украина безвольно проиграла Испании
Португалия разбила Хорватию в Лиге Наций
Португалия разбила Хорватию в Лиге Наций
Мишель Платини дружил в "Ювентусе" только с Бонеком
Мишель Платини дружил в "Ювентусе" только с Бонеком
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 549
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9828
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 738
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 19:40

Роналду сделал предложение своей девушке

  Комментировать
Роналду сделал предложение своей девушке
Криштиану Роналду и Джорджине Родригес решили оформить свои отношения. Фото: instagram.com/cristianо

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

Криштиану сделал предложение девушке на вечеринке, организованной Джорджина, чтобы встретиться с его друзьями. Девушка ответила согласием, сообщает El Mundo.

На мероприятии не было никого из членов семей Криштинау и Джорджины. Отмечается, что пара пока не планирует свадьбу, дата мероприятия также не назначена.

С 2010 по 2015 год Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк, но пара рассталась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду пропустит матч сборной из-за укуса пчелы

У Криштиану Роналду четверо детей. Его первый сын родился в 2010 году от неизвестной матери, в 2017 году у него родились близнецы от суррогатной матери, а также Алана Мартина, матерью которой является Джорджина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Роналду сделал предложение своей девушке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

В Киеве проголосовали за нового патриарха

Поэта арестовали за похищение "Моны Лизы"

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 20747
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 14337
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 9990
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 7974
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
4
 Просмотров: 6255
Спорт
Нужно играть в футбол, а не заниматься борьбой – украинская пресса о разгроме от Испании
Нужно играть в футбол, а не заниматься борьбой – украинская пресса о разгроме от Испании
 Просмотров: 63
"Кровавые и эмоциональные" - Владимир Кличко рассказал о спаррингах с братом
"Кровавые и эмоциональные" - Владимир Кличко рассказал о спаррингах с братом Просмотров: 162
Чемпионат Украины по хоккею приостановили из-за вспышки коронавируса
Чемпионат Украины по хоккею приостановили из-за вспышки коронавируса Просмотров: 45
Нападающий "Динамо" женился на украинской певице
Нападающий "Динамо" женился на украинской певице Просмотров: 1350
2 игрока "Ман Сити" заболели Covid-19
2 игрока "Ман Сити" заболели Covid-19 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
Голосов: 1033
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua