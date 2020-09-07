Криштиану Роналду и Джорджине Родригес решили оформить свои отношения. Фото: instagram.com/cristianо

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

Криштиану сделал предложение девушке на вечеринке, организованной Джорджина, чтобы встретиться с его друзьями. Девушка ответила согласием, сообщает El Mundo.

На мероприятии не было никого из членов семей Криштинау и Джорджины. Отмечается, что пара пока не планирует свадьбу, дата мероприятия также не назначена.

С 2010 по 2015 год Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк, но пара рассталась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду пропустит матч сборной из-за укуса пчелы

У Криштиану Роналду четверо детей. Его первый сын родился в 2010 году от неизвестной матери, в 2017 году у него родились близнецы от суррогатной матери, а также Алана Мартина, матерью которой является Джорджина.