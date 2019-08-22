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Роналду рассказал об окончании карьеры и историю с "изнасилованием"

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Роналду рассказал об окончании карьеры и историю с &quot;изнасилованием&quot;
Криштиану Роналду дал откровенное интервью журналистам

Перед стартом Серии А Криштиану Роналду дал большое интервью – и это стало большим событием. Роналду пригласил репортеров TVI без всяких условий – выслушал и даже ответил на вопрос об обвинениях в изнасиловании. Вот главные тезисы из выступления одного из (двух) лучших игроков мира.

Криштиану больше не нужен футбол, чтобы хорошо жить. "Чувствую себя спокойно в финансовом плане. Мне нужны привлекательные проекты, "Юве" один из них. Мне всегда нравилась эта команда, лучшая в Италии, одна из лучших в мире.

Может закончить карьеру и в следующем году, и в 40-41 год. "Я не знаю, всегда говорю, что нужно наслаждаться нынешним моментом. Настоящее превосходно, я должен радоваться. Думаю, ни у одного игрока нет столько рекордов, сколько есть у меня".

Лига чемпионов – главная цель, но ее нельзя купить, один из примеров – "Барселона". "Каждый хочет выиграть этот турнир. Но это не должно быть навязчивой идеей, нужно продолжать в том же духе и двигаться шаг за шагом. Нам нужно помнить, что деньги не делают команды великими. Посмотрите, как много лет "Барселона", "Бавария" или "ПСЖ" не выигрывали Лигу чемпионов.

За деньги Лигу чемпионов не купишь

Несколько лет Роналду думал, что футбол – главное в его жизни, теперь – нет. "Тогда я был хуже. Например, если я проигрывал, то мог не ужинать, заходил в комнату и выходил из нее только на следующий день. Когда повзрослел, то понял, что самое важное в жизни – это не футбол. Конечно, вы должны быть сконцентрированы, потому что это ваша работа. Но иногда можно отключаться. Джорджина ничего не знает о футболе, и я доволен. Она думает, как я, и поддерживает мои решения – например, переезд в Турин".

Долго думал об уходе из "Реала", переживал за сына. "Это было непросто. Я жил в Мадриде девять лет, 60% моей карьеры, выиграл 17 трофеев, это стало рутиной. Я хотел другого вызова, очень рад быть здесь. Моему сыну Криштианито было сложнее уехать из Мадрида, потому что у него там много друзей. Но я готовил его месяцами. Он понимал, что есть вероятность, что его отец уйдет из "Реала", он не верил в это, но знал, что такое может произойти. Я человек, который не любит оставаться в зоне комфорта, Мадрид был приятным местом. Но я хотел нового вызова. Адаптация прошла легко, сын говорит на четырех языках лучше меня".

По-прежнему считает себя лучшим, учится у людей из других видов спорта. "Я в истории футбола. Ведь неслучайно мы с Месси – единственные, кто выиграли пять Золотых мячей. Я одержим успехом. Это моя работа, но мир не закончится, если я что-то не выиграю. У меня все еще есть мотивация на личном и командном уровне, иначе я бы давно уже закончил. Мне нравится учиться у других спортсменов – например, у Обиквелу (Фрэнсис Обиквелу – португальский бегун, Роналду тренировался с ним летом ). Мне нравится копировать хорошие примеры".

Нравится учится в спортсменов из другим видов спорта

Роналду некомфортно говорить про историю с Майоргой, его семья была очень расстроена. "Это был тяжелый год, возможно, самый тяжелый для меня, но не в профессиональном плане. Когда люди сомневаются в вашей чести, это больно, а особенно если у вас есть семья, девушка, четверо детей. Мой 9-летний ребенок умный, он уже все понимает, ему пришлось пройти через это из-за газеты. Это очень тяжело, вся моя семья прошла через эту историю. Это та тема, о которой мне неудобно говорит, но, к счастью, моя невиновность доказана. Мои друзья, мои близкие, все, кто любит меня, знали, что я невиновен. Горжусь тем, как они отреагировали на все это".

Не очень нравится то, как устроена современная жизнь. "Я стараюсь не так много думать об этом, этот мир мне не очень нравится – с социальными сетями, интернетом, мобильными телефонами, игровыми приставками. Как отец я приспосабливаюсь к этому".

Оценивает свою трансферную стоимость в 200-300 млн евро. "Трудно сказать, сколько я стою. Сейчас все футболисты стоят 100 млн. Жоау Феликс (перешел из "Бенфики" в "Атлетико" за 126 млн) – особенный случай. Но если вы посмотрите на защитников, проданных за 75 млн евро… Таков рынок сейчас, мы живем в такое время. Возможно, я дороже их в 3-4 раза. В любом случае я мотивирован, хочу выиграть с "Ювентусом" все. А Кубок мира-2022 будет зрелищем".

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Криштиану Ронаалду — португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба "Реал Мадрид" и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000—2010-х годов Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии (Премьер-лигу), Испании (Примеру) и Италии (Серию А).

https://ua.tribuna.com
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