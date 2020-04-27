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понедельник, 27 апреля 2020 11:11

Роналду рассказал о своем будущем в "Ювентусе"

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Роналду рассказал о своем будущем в &quot;Ювентусе&quot;
Криштиану Роналду планирует выполнить свой контракт с "Ювентусом" до конца. Фото: Reuters

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не намерен покидать свой клуб.

Роналду пообещал руководству туринского клуба остаться в команде еще на 2 года, сообщает Tuttosport.

Интерес к 35-летнему португальцу проявлял французский ПСЖ. Но форвард серьезно не рассматривал этот вариант и планирует отработать до конца свой контракт с "Ювентусом", рассчитанный до лета 2022 года.

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Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. В текущем сезоне Роналду провел 32 матча за итальянскую команду, в которых забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.

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