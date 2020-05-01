Роналду распространяет слухи о болезни звездного партнера, чтобы не возвращаться в Италию

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" уже второй сезон. Фото: Reuters

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не хочет возвращаться в Италию из родной Мадейры

Роналду использует болезнь своего одноклубника Пауло Дибала, чтобы отложить свое возвращение, пишет Il Corriere dello Sport

Издание утверждает, что именно португалец "слив" в СМИ информацию, что аргентинец в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус, а в целом не может вылечиться уже больше месяца. Таким образом, Роналду пытается оправдать свое пребывание на родине, хотя "Ювентус" уже призвал своих легионеров возвращаться в Италию, где все еще надеются восстановить розыгрыш нынешнего сезона.

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Футбольный сезон в Италии был прерван после 26 туров. "Ювентус" лидирует в турнирной таблице опережая "Лацио" на одно очко. В Италии надеются. что удастся восстановить сезон в конце весны в начале лета.