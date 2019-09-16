Роналду расплакался в прямом эфире

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций во время интервью британскому утреннем шоу "Good Morning Britain" на канале "ITV".
Футболисту сборной Португалии показали кадры с участием его отца, который умер в 2005 году от печеночной недостаточности. Криштиану был невероятно тронут увиденным и расплакался прямо во время общения с журналистом.
"Я никогда не видел это видео. Невероятно. Думал, что интервью будет забавным и не ожидал, что расплачусь. Но я никогда не видел эти кадры. Самая печаль, что он так и не увидел, что я стал номером один, выигрывал трофеи и награды. Не знаю своего отца на 100 процентов. Он был алкоголиком. Я никогда не говорил с ним, не вел обычной беседы ... Это было сложно ", - сказал Роналду.
'He doesn't see me receive awards.'— Good Morning Britain (@GMB) 16 сентября 2019 г.
In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.
Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR
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Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии, в составе которой есть капитаном, а также рекордсменом по количеству игр и забитых голов. Пятикратный обладатель Золотого мяча 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017. Пять раз становился вторым футболистом мира 2009, 2011, 2012, 2015 и 2018. Третий футболист мира 2007 року.Чотириразовий обладатель Золотой бутсы УЕФА 2008, 2011, 2014 и 2015 рокив.Финалист Евро-2004 в составе сборной Португалии. Признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2004 року.Переможець Чемпионата Европы - 2016 в составе сборной Португалии.Переможець Лиги чемпионов УЕФА сезонов 2007-2008 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 годов.
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