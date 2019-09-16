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понедельник, 16 сентября 2019 14:44

Роналду расплакался в прямом эфире

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Роналду расплакался в прямом эфире
Роналду уже второй сезон защищает цвета "Ювентуса"

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций во время интервью британскому утреннем шоу "Good Morning Britain" на канале "ITV".

Футболисту сборной Португалии показали кадры с участием его отца, который умер в 2005 году от печеночной недостаточности. Криштиану был невероятно тронут увиденным и расплакался прямо во время общения с журналистом.

"Я никогда не видел это видео. Невероятно. Думал, что интервью будет забавным и не ожидал, что расплачусь. Но я никогда не видел эти кадры. Самая печаль, что он так и не увидел, что я стал номером один, выигрывал трофеи и награды. Не знаю своего отца на 100 процентов. Он был алкоголиком. Я никогда не говорил с ним, не вел обычной беседы ... Это было сложно ", - сказал Роналду.

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Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии, в составе которой есть капитаном, а также рекордсменом по количеству игр и забитых голов. Пятикратный обладатель Золотого мяча 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017. Пять раз становился вторым футболистом мира 2009, 2011, 2012, 2015 и 2018. Третий футболист мира 2007 року.Чотириразовий обладатель Золотой бутсы УЕФА 2008, 2011, 2014 и 2015 рокив.Финалист Евро-2004 в составе сборной Португалии. Признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2004 року.Переможець Чемпионата Европы - 2016 в составе сборной Португалии.Переможець Лиги чемпионов УЕФА сезонов 2007-2008 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 годов.

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