Роналду расплакался в прямом эфире

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций во время интервью британскому утреннем шоу "Good Morning Britain" на канале "ITV".

Футболисту сборной Португалии показали кадры с участием его отца, который умер в 2005 году от печеночной недостаточности. Криштиану был невероятно тронут увиденным и расплакался прямо во время общения с журналистом.

"Я никогда не видел это видео. Невероятно. Думал, что интервью будет забавным и не ожидал, что расплачусь. Но я никогда не видел эти кадры. Самая печаль, что он так и не увидел, что я стал номером один, выигрывал трофеи и награды. Не знаю своего отца на 100 процентов. Он был алкоголиком. Я никогда не говорил с ним, не вел обычной беседы ... Это было сложно ", - сказал Роналду.

