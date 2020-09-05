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суббота, 05 сентября 2020 15:48

Роналду пропустит матч сборной из-за укуса пчелы

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Роналду пропустит матч сборной из-за укуса пчелы
Криштиано Роналду является реордсменом сборной по количеству забитых мячей. Фото Рейтер

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не поможет национальной команде в матче Лиги наций УЕФА с Хорватией. Игрок не тренировался на протяжении нескольких дней, поскольку лечит инфекцию, вызванную пчелиным укусом, сообщает Football Italia.

"Очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке к матчу. Он хорошо тренировался, но вдруг в среду палец на ноге покраснел, будто ужалила пчела. Теперь надо подождать. С инфекцией не знаешь, сколько времени займет выздоровление", — сказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

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Сборная Португалии в ближайшее время проведёт два матча Лиги Наций УЕФА. Команда встретится со сборными Хорватии (5 сентября) и Швеции (8 сентября).

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05
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