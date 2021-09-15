Роналду проиграл в стартовом матче Лиги чемпионов

Роналду забил. но его команда уступила. Фото: Reuters

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла вничью на выезде с испанским "Вильярреалом" - 2:2.

В составе "Вильярреала" мячи забили Тригерос и Груневельд. За "Аталанту" отличились Фройлер и Госенс.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл 70 мин.

Другие результаты дня в первом туре ЛЧ: "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1, "Севилья" - "Зальцбург" - 1:1, "Лилль" - "Вольфсбург" - 0:0, "Мальме" - "Ювентус" - 0:3,"Челси" - "Зенит"- 1:0.

Криштиану Роналду снова забил за "Манчестер Юнайтед", но его клуб проиграл в меньшинстве.

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Сегодня в Молдове первую игру нынешней Лиги чемпионов сыграет "Шахтер". Дончане в Тирасполе померяются силами с местным "Шерифом". Команду соперника тренирует украинец Юрий Вернидуб.