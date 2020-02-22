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суббота, 22 февраля 2020 21:32

Роналду продлил феноменальную голевую серию

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Роналду продлил феноменальную голевую серию
Криштиано забивает в 11 матчах подряд

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в матче 25-го тура Серии А со СПАЛ. "Ювентус" победил – 2:1.

35-летний нападающий забивает уже на протяжении 11 матчей в чемпионате Италии подряд. Сообщает "Трибуна"

Португалец стал 3-м игроком в истории Серии А, достигшим этой отметки. Ранее это удавалось экс-форварду "Фиорентины" Габриэлю Батистуте в сезоне-1994/95 и нападающему "Сампдории" Фабио Куальярелле в сезоне-2018/19.

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Также Роналду сумел оформить 11-матчевую голевую серию в двух других турнирах: в Ла Лиге и Лиге чемпионов в составе "Реала".

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