Роналду повторил мировой рекорд по забитым голам в официальных матчах

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии 35-летний Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по забитым мячам.

В матче Серии А между "Старой синьорой" и "Сассуоло" португалец отметился голом в компенсированное время. Для Роналду этот мяч стал 759-м, забитым в официальных матчах за клуб и сборную Португалии, сообщает Squawka.

Таким образом Криштиану сравнялся с мировым рекордсменом - легендарным форвардом пражской "Спарты", а также сборных Чехословакии и Австрии Йозефом Бицаном. Следующий гол в исполнении Роналду сделает португальца мировым рекордсменом по этому показателю.

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Криштиану Роналду выступал за "Спортинг", МЮ, "Реал" и "Ювентус".