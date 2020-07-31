Роналду порадовал себя ценным подарком после победы "Ювентуса" в Серии А

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрел ценную яхту после победы его клуба в чемпионате Италии.

Приобретение обошлось звездном португальцу в 6 млн евро, сообщает Daily Mail.

Роскошное судно насчитывает 5 кают и 6 ванных комнат. Португалец приурочил это приобретение в очередной победы "Ювентуса" в Серии А. "Старая сеньора" за два тура до завершения гарантировала себе 9-й подряд титул сильнейшей команды Италии.

Автор: Іnstagram Криштиану Роналду

Автор: Іnstagram Криштиану Роналду

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Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, до этого играл за "Реал", "МЮ" и "Спортинг".