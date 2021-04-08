Роналду помог "Ювентусу" одержать важную победу

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

В перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии "Ювентус" победил "Наполи" -2:1.

Команды должны были сыграть еще в октябре 2020 года, но тогда неаполитанцы не отправили в Турин из-за запрета местных властей оставлять регион в условиях ситуации с Covid-19. Сначала "Наполи" засчитали техническое поражение, но после апелляции решили провести матч.

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В начале игры Криштиану Роналду вывел "Ювентус" вперед. Португальский форвард в одно касание замкнул фланговую передачу.

Во 2-м тайме Пауло Дибала отпраздновал свое возвращение на поле после травмы. Аргентинец красивым ударом переправил мяч в угол ворот соперника.

"Наполи" смог ответить только голом престижа в самом конце игры. Лоренцо Инсинье реализовал пенальти.

"Ювентус" набрал 59 очков и поднялся на третье место в Серии А. "Наполи" с 56 очками занимает 5-ю позицию. Команда Андреа Пирло смогла закрепиться в зоне Лиги чемпионов. В следующем туре 11 апреля "Ювентус" дома примет "Дженоа", а "Наполи" на выезде сыграет против "Сампдории". В другом матче дня "Интер" победил "Сассуоло" и увеличил отрыв от 1-го места до 11 очков.