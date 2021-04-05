Малиновский получил признание в Италии

Игрок сборной Украины и "Аталанты" 27-летний Руслан Малиновский попал в сборную 29-го тура Серии А.

В матче против "Удинезе" украинец записал на свой счет 2 голевые передачи, а его команда победила -3:2.

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Малиновский получил третью оценку за прошлый тур чемпионата Италии. Выше оценили только лидера "Наполи" Лоренцо Инсинье и форварда "Аталанты" Луиса Муриель.

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. В текущем сезоне украинец провел на поле 27 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 ассистов. "Аталанта" находится на 3-м месте в Серии А. Следующую игру "бергамаски" проведут против "Фиорентины".