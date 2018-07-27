Роналду получит 2 года тюрьмы и штраф €19 млн

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может сесть в тюрьму. Португальской звезде инкриминируют неуплату налогов в переиод игры за "Реал"
Португалец обязан выплатить сумму задолженности и штраф - общей сложностью около €19 млн. Сообщалось, что часть, €13,5 млн, он уже выплатил.
"Кроме того, Роналду приговорят к двум годам заключения. Это максимальный по продолжительности срок для того, чтобы считаться условным.
В Испании при не тяжелых нарушениях законодательства и нарушения по определенным статьям, срок до двух лет включительно может быть условным, если ранее нарушений закона допущено не было ", - сообщает tribuna.com.
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Стало известно о возможном наказании для форварда "Реала" Криштиану Роналду. Его обвиняют в неуплате налогов.
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