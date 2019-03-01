Роналду показал новую машину за 400 тысяч евро

Криштиано Роналдо и его новая машина. Фото: instagram.com/cristiano

После поражения туринцев от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, португалец полетел в Милан, где приобрел Rolls Royce Cullinan за 400 тысяч евро.

Это первый внедорожник в модельном ряду английского автопроизводителя.



Автомобиль выполнен в черно-белых цветах, по специальному заказу футболисту сделали номер 007, сообщает Goal.

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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в Инстаграме фотографию своего нового Rolls Royce Cullinan.