Роналду побил рекорд по количеству подписчиков в Instagram

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 351
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3366
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 747
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1251
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1629
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 783
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2421
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1098
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Ярмоленко помог победить "Эвертон"
Ярмоленко помог победить "Эвертон"
"Манчестер Юнайтед" догнал "Ливерпуль"
"Манчестер Юнайтед" догнал "Ливерпуль"
Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет
Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет
Судьи априори были против Ломаченко: лучшие боксерские бои 2020 года
Судьи априори были против Ломаченко: лучшие боксерские бои 2020 года
"Реал" потери очки в матче против "Эльче"
"Реал" потери очки в матче против "Эльче"
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 351
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1161
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1251
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2421
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 846
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
воскресенье, 03 января 2021 00:27

Роналду побил рекорд по количеству подписчиков в Instagram

  Комментировать
Роналду побил рекорд по количеству подписчиков в Instagram
Более подписчиков, чем у 35-летнего форварда только в официальной страницы самой сети Instagram - 382 млн подписчиков. Фото: Globallokpress

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду первым среди людей набрал 250 млн подписчиков в Instagram.

Больше подписчиков, чем у 35-летнего форварда только у официальной страницы самой сети Instagram, у которой 382 млн подписчиков.

Вторым по популярности в Instagram аккаунтом является страница американской певицы Арианы Гранде (214 млн подписчиков). В тройке также аккаунт актера и бывшего рестлера Дуэйна Джонсона, также известного как Скала (209 млн подписчиков).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду рассказал, как долго планирует продолжать карьеру

Ранее Роналду рассказал о своей мечте. Отметим, Роналду с лета 2018 года выступает за "Ювентус". До этого играл за "Реал", "МЮ" и "Спортинга".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Роналду побил рекорд по количеству подписчиков в Instagram». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 9486
&quot;Квартал 95&quot; высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
 Просмотров: 8478
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
 Просмотров: 8361
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
3
 Просмотров: 6975
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 6516
Спорт
Эксперт рассказал о фаворитах футбольного чемпионата Италии
Эксперт рассказал о фаворитах футбольного чемпионата Италии
 Просмотров: 153
Почеттино возглавил ПСЖ
Почеттино возглавил ПСЖ Просмотров: 243
Игрок сборной Молдовы едва не обновил трансферный рекорд
Игрок сборной Молдовы едва не обновил трансферный рекорд Просмотров: 702
Зинченко заинтересовал "Лацио"
Зинченко заинтересовал "Лацио" Просмотров: 198
Цель №1 "Рома" дает за украинца 12 миллионов евро
Цель №1 "Рома" дает за украинца 12 миллионов евро Просмотров: 648
Больше всего комментируют
6
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
5
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
2
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
Голосов: 412
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть