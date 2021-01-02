Роналду побил рекорд по количеству подписчиков в Instagram

Более подписчиков, чем у 35-летнего форварда только в официальной страницы самой сети Instagram - 382 млн подписчиков. Фото: Globallokpress

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду первым среди людей набрал 250 млн подписчиков в Instagram.

Больше подписчиков, чем у 35-летнего форварда только у официальной страницы самой сети Instagram, у которой 382 млн подписчиков.

Вторым по популярности в Instagram аккаунтом является страница американской певицы Арианы Гранде (214 млн подписчиков). В тройке также аккаунт актера и бывшего рестлера Дуэйна Джонсона, также известного как Скала (209 млн подписчиков).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду рассказал, как долго планирует продолжать карьеру

Ранее Роналду рассказал о своей мечте. Отметим, Роналду с лета 2018 года выступает за "Ювентус". До этого играл за "Реал", "МЮ" и "Спортинга".