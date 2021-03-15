Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард "Ювентуса" 36-летний Криштиану Роналду побил рекорд Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

Португальский форвард забил 770 мячей в официальных матчах и превзошел легендарного бразильского форварда. На счету Пеле 767 забитых голов.

"В течение последних нескольких недель было много новостей и статистики, где меня объявляли лучшим бомбардиром в истории футбола, который превзошел Пеле, который забил 757 голов в официальных матчах.

Хотя я благодарен за это признание, теперь настала пора объяснить, почему я не признавал этот рекорд до этого момента.

Мое вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсон Арантис ду Насименто, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов, учитывая 9 голов за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные.

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Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, но это не значит, что мы можем просто стереть историю ради наших интересов.

Сегодня, когда я достигаю отметки 770 официальных голов в карьере, я в первую очередь обращаюсь к Пеле. В мире нет игрока, который бы не вырос на рассказах о его играх, его голах и достижениях, и я не исключение. По этой причине я полон радости и гордости, когда признаю гола, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле, о чем я не мог мечтать, когда рос на Мадейре.

Спасибо всем, кто принял участие в этом удивительном путешествии со мной. Моим одноклубникам, моим соперникам, фанатам хорошей игры по всему миру и прежде всего моей семье и близким друзьям. Верьте мне, когда я говорю, что я бы не справился без вас.

Теперь я в предвкушении следующих игр и испытаний, очередных рекордов и трофеев. Поверьте, эта история еще далека от завершения.

Будущее впереди, а "Ювентусу" и Португалии еще многое предстоит выиграть. Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии. Вперед!"- написал Роналду в Instagram.

В матче 27-го тура Серии А против "Кальяри" Криштиану Роналду записал на свой счет 3 гола. Роналду выступает со "Ювентус" с лета 2018 года. К тому играл за "Спортинг", "МЮ" и "Реал". В текущем сезоне "Ювентус" идет на 3-м месте в Серии А, отставая от лидера "Интера" на 10 очков, но у "старой синьоры" есть еще матч в запасе.