Роналду тремя мячами реабилитировался за неудачную игру против "Порто"

Криштиано Роналду является лучшим бомбардиром Серии А. Фото: Reuters

В матче 27-го тура итальянской Серии А "Кальяри" принимал "Ювентус". Встреча проходила на стадионе "Сардиния Арена" в Кальяри (Италия) и завершилась со счётом 1:3.

Эту встречу можно назвать матчем имени Криштиану Роналду — 36-летний португалец оформил хет-трик, принеся своей команде победу. На 10-й минуте Роналду ударом головой замкнул навес с углового от Хуана Куадрадо. На 25-й минуте португалец реализовал пенальти, который сам же и заработал. А на 32-й минуте Криштиану прицельно пробил с угла штрафной площади после передачи Федерико Кьезы. "Кальяри" ответил лишь голом Джованни Симеоне на 61-й минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал выездную победу "старой синьоры".

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"Ювентус" в 26 матчах набрал 55 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. У туринского клуба есть один матч в запасе. Криштиану Роналду лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Италии. На его счету 23 гола в 23 матчах.