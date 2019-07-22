Роналду отличился трогательным поступком

Нападающий "Ювентуса Криштиану Роналду отличился не только забитым голом в матче Международного кубка чемпионов против" Тоттенхэма "
Португалец встретил юного поклонника, который выбежал во время матча, сфотографировался и дал "пять". Кроме этого, Роналду пригласил парня присоединиться к игрокам "Ювентуса" и посмотреть матч со скамейки запасных.
"Я думал, охрана придет за парнем. Но, когда это ребенок, это не прорыв на поле, а момент радости", - цитирует тренера "Ювентуса" Сарри The Sun.
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"Ювентус" минимально уступил "Тоттенхэму" 2:3 в матче Международного кубка чемпионов, а Роналду отметился забитым голом.
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