Роналду отличился трогательным поступком

Роналду посадил маленького мальчика возле скамейки запасных "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса Криштиану Роналду отличился не только забитым голом в матче Международного кубка чемпионов против" Тоттенхэма "

Португалец встретил юного поклонника, который выбежал во время матча, сфотографировался и дал "пять". Кроме этого, Роналду пригласил парня присоединиться к игрокам "Ювентуса" и посмотреть матч со скамейки запасных.

"Я думал, охрана придет за парнем. Но, когда это ребенок, это не прорыв на поле, а момент радости", - цитирует тренера "Ювентуса" Сарри The Sun.

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"Ювентус" минимально уступил "Тоттенхэму" 2:3 в матче Международного кубка чемпионов, а Роналду отметился забитым голом.