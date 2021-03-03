Роналду отличился историческим достижением

Криштиано Роналду много забивает и в 36 лет.Фото: Reuters

Португальский нападающий "Ювентуса" 36-летний Криштиану Роналду, чей гол помог туринцам разгромить "Специю" - 3:0 - в матче 25-го тура чемпионата Италии, отметился историческим достижением благодаря этому забитому мячу. Об этом сообщается в Twitter Opta Paolo.

Как отмечает источник, Криштиану Роналду — 1-й игрок, забивший более 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг.

Контракт Роналду со "старой синьорой" рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в €60 млн.

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В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету 36-летнего португальца ровно 20 забитых мячей и 2 результативные передачи в 21 встрече. Всего он провёл в этом сезоне 30 игр, в которых забил 27 голов и отдал 3 голевые передачи.