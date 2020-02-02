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воскресенье, 02 февраля 2020 19:50

Роналду обогнал Герда Мюллера в списке бомбардиров

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Роналду обогнал Герда Мюллера в списке бомбардиров
Роналду осталось 12 мячей до Ромарио и 45 – до Пеле

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в матче Серии А с "Фиорентиной" (3:0). Таким образом, на счету 34-летнего португальца стало 722 гола, забитых в официальных матчах.

Благодаря этому он обогнал немца Герда Мюллера, который забил 720 мячей, и вышел на третье место в истории по количеству голов за карьеру. Сообщает "Трибуна".

Второе место занимает бразилец Ромарио (734 гола), первое – его соотечественник Пеле (767 голов).

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5 февраля Криштиано Роналду исполнится 35 лет. За карьеру он играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

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