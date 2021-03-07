Роналду не повлиял на победу " Ювентуса"

"Ювентус" одержал волевую победу с дублем Мораты. Фото: Reuters

В матче 26-го тура итальянской Серии А "Ювентус" принимал "Лацио". Встреча прошла на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 14-й минуте счёт встречи открыли гости — аргентинский полузащитник Хоакин Корреа прицельным ударом поразил ворота Войцеха Щенсны. Ещё до перерыва туринцы сумели сравнять счёт благодаря голу Адриена Рабьо. Во втором тайме на 57-й минуте Альваро Мората вывел "Ювентус" впёред, а еще через 3 минуты сделал дубль, забив гол с пенальти. Криштиану Роналду, который, по слухам, получил небольшое повреждение, появился на поле на 70-й минуте встречи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду отличился историческим достижением

"Ювентус" в 25 встречах набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. В предыдущем туре клуб обыграл соперника "Шахтера" – "Рому". "Лацио" (43) — на седьмом месте.