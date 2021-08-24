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Роналду может стать одноклубником Зинченко

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Роналду может стать одноклубником Зинченко
Криштиано Роналду начал свой четвертый сезон в "Ювентусе". Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает L'Equipe.

По информации источника, звездный португальский футболист намерен продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Именно там играет украинец Александр Зинченко. Сообщают, что переход Роналду в стан "горожан" может состояться в нынешнее трансферное окно. Летнее окно в Англии закроют 31 августа.

Кроме Зинченко в Англии выступает еще один украинец - Андрей Ярмоленко. Он представляет "Вест Хэм".

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36-летний Роналду выступает за туринский "Ювентус" с 2018 года. Португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Роналду, оставшийся на скамейке запасных на матче первого тура Серии А с "Удинезе", сам попросил не ставить его в стартовый состав. Футболист ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе.

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