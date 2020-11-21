Роналду хочет вернуться в "Реал" - СМИ

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет вернуться в свой предыдущий клуб "Реал".

В течение последних месяцев португалец кардинально изменил свое поведение по мадридского клуба, который не без скандала покинул два года назад, пишет Marca.

После ухода из "Реала" Криштиану прекратил общение со всеми игроками "сливочных", кроме Марсело. Однако в последнее время ситуация изменилась - в марте форвард посетил Мадрид на Эль Классико, а также регулярно выкладывает фотографии с бывшими одноклубниками - Серхио Рамосом, Лукой Модричем и другими.

Все это указывает на желание Криштиану помириться с Флорентино Пересом, забыть старые обиды и вернуться в "Реал".

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Летом 2018-го Роналду покинул "Реал", за который выступал 9 лет.