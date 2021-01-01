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воскресенье, 03 января 2021 21:00

Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола

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Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом сезоне "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2005 году приз выиграл бразилец Роналдиньо по прозвищу "колдун".

Его игрой на протяжении десяти лет восхищалась вся Европы и ещё дольше – весь мир. Он творил с мячом немыслимое и завоёвывал трофеи с каждым клубом, за который выступал. Роналдиньо завершил карьеру давно, но до сих пор у многих футбольных болельщиков именно он является первой ассоциацией, возникающей при слове "волшебник". Бразилец выиграл два чемпионата Испании и Лигу чемпионов с "Барселоной", взял скудетто с "Миланом", стал победителем чемпионата мира, Кубка Америки и Кубка конфедераций со сборной страны. Приплюсовать к этому трофеи, завоёванные с различными клубами на родине – и мы получаем огромную коллекцию титулов одного из лучших футболистов нашего столетия.

Кроме того, он дважды кряду, в 2004-м и 2005-м, признавался игроком года по версии ФИФА, а во втором случае параллельно с этой наградой получил и "Золотой мяч", тогда выдававшийся лучшему футболисту планеты, выступающему за европейский клуб. Роналдиньо – победитель по жизни, и по сей день он является для многих образцом атакующего игрока. Безумно техничный, с превосходным видением поля и потрясающим умением исполнять стандарты. Роналдиньо завораживал своей игрой.

  Ронни в составе "Гремио". Фото Рейтер
Ронни в составе "Гремио". Фото Рейтер

Роналдо де Ассис Моррейра родился 21 марта 1980 года в одном из бедных районов Порту-Алегри, столицы штата Риу-Гранди-ду-Сул. Любовь к футболу мальчику привил отец, который в своё время играл за любительскую команду "Крузейро", а позже работал сторожем на стоянке "Гремио". В структуре этого клуба Роналдиньо и оказался в 1995-м, пройдя перед этим юношеские команды "Ланжендонк" и "Белу-Оризонти". Но сначала в "Гремио" попал его старший брат Роберто. Он подписал контракт с "мушкетёрами", когда Роналдиньо было 7 лет. Тогда семья переехала в Гуаруйю, более благополучный район Порту-Алегри. Роберто получил там дом в подарок от клуба. В этом доме в 1988-м и скончался отец семейства Жуан, у которого во время плавания в бассейне случился сердечный приступ.

Роналдиньо в одном из матчей забил все 23 гола своей команды

До попадания в "Гремио" Роналдиньо (из-за того, что Роналдо в своих командах почти всегда был самым младшим, сверстники добавили к его имени суффикс "иньо") играл одновременно в большой и пляжный футбол, а также в мини-футбол. Многие фирменные финты бразильца взяты как раз из мини-футбола. А в прессе о юном таланте заговорили ещё когда ему было всего 13. Роналдиньо в одном из матчей забил все 23 гола своей команды.

С 1995-го по 1997-й Роналдиньо выступал за молодёжный состав "Гремио" в первенстве страны, а затем подписал первый профессиональный контракт с клубом. Это случилось после победы бразильцев на чемпионате мира U-17, на котором Роналдиньо показал блестящую игру. Тогда о нём заговорили как о восходящей звезде.

В составе "Гремио" Роналдиньо в 1999-м стал чемпионом штата, а также завоевал Кубок Сул-Минас – трофей, за который сражались команды Южной Бразилии и Минас-Жерайса. В том же году состоялся дебют молодого таланта в сборной страны. После поражения от Уругвая в четвертьфинале молодёжного ЧМ Роналдиньо был расстроен, но забыть о горечи неудач ему позволили успехи с главной национальной командой. Бразильцы выиграли Кубок Америки-1999, а затем стали вторыми на Кубке конфедераций, на котором Роналдиньо, забивший 6 мячей, был признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром. Уже тогда молодым талантом заинтересовались в Европе, однако сменить континент оказалось не так просто.

  В футболке национальной сборной. Фото Рейтер
В футболке национальной сборной. Фото Рейтер

В декабре 2000-го Роналдиньо, не уведомив руководство "Гремио", подписал предварительный контракт с ПСЖ. Его соглашение с бразильским клубом уже истекало, и парижанам молодой футболист доставался бесплатно. Узнав о случившемся, руководство "Гремио" заявило, что не собирается никуда отпускать Роналдиньо бесплатно и готовит для него предложение по новому контракту. Президент "мушкетёров" предложил французам выкупить игрока за 6,4 миллиона евро, те в ответ заявили, что согласны заплатить лишь пять. В дело пришлось вмешаться ФИФА: всемирная ассоциация велела клубам разобраться между собой, а Роналдиньо не мог выходить на поле, пока стороны не достигнуть договорённости. Болельщики "Гремио" обрушились на футболиста с обвинениями в предательстве и даже устроили против него целую протестную кампанию. Пару месяцев Ронни провёл без игровой практики, затем ПСЖ и "Гремио" всё-таки достигли соглашения о его переходе за 5 миллионов евро, и в конце сезона нападающий появился на поле. Лучше бы ему этого не делать: разъярённые болельщики встречали свистом каждое действие игрока, совсем недавно бывшего их любимцем.

Роналдиньо, исполняя штрафной метров с 35 от ворот, забросил мяч "за шиворот" Дэвиду Симену

Поговаривают, что во время разбирательств между французами и бразильцами Роналдиньо едва не отправился на правах аренды в шотландский "Сент-Миррен". По одной из версий, сделка не удалась из-за фальшивого паспорта футболиста. Сейчас этот вариант выглядит крайне вероятным, ведь совсем недавно, в марте, Роналдиньо и его брат Роберто были задержаны в Парагвае с поддельными документами.

В ПСЖ бразильский кудесник получил 21-й номер, а дебютный матч провёл в августе 2001-го. В свой первый французский сезон молодой нападающий был игроком ротации. Несмотря на это, он провёл в общей сложности 48 матчей и забил 13 голов. Летом Роналдиньо поехал на чемпионат мира, где провёл пять матчей и забил два гола. Один из них, в четвертьфинальном матче против Англии, стал для бразильцев победным. Роналдиньо, исполняя штрафной метров с 35 от ворот, забросил мяч "за шиворот" Дэвиду Симену.

Схлопотав в этом матче красную карточку, Ронни пропустил полуфинал, зато вышел на поле в решающей игре турнира и помог сборной завоевать пятый в истории кубок планеты.

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В следующем сезоне Роналдиньо превратился в игрока основы, а также сменил 21-й номер на 10-й. Бразилец стал забивать важные голы команды. Его дубль в ворота "Бордо" в полуфинале Кубка Франции принёс парижанам победу и право сразиться за трофей. Однако в решающем матче ПСЖ уступил "Осеру" со счётом 1:2. В чемпионате 2002/03 столичный клуб занял лишь 11-е место, зато Роналдиньо был признан лучшим игроком команды по итогам сезона. За бразильцем на тот момент уже охотились "Манчестер Юнайтед" и "Барселона", а сам футболист горел желанием оказаться в клубе, который будет выступать в еврокубках.

Главным этапом карьеры Роналдиньо, несомненно, была "Барселона", в которую он перешёл 19 июля 2003-го за 32,25 миллионов евро. По словам бразильца, он был в 48 часах от подписания контракта с "Манчестер Юнайтед", но ещё задолго до переговоров с англичанами ему позвонил старый знакомый Сандро Росель. Последний был ближайшим соратником Жоана Лапорты, который в 2003-м выиграл выборы на пост президента "Барселоны". Познакомились Росель и Роналдиньо за несколько лет до этого, когда каталонец был представителем Nike в Бразилии.

  С Месси в "Барселоне" в 2006 году. Фото Рейтер
С Месси в "Барселоне" в 2006 году. Фото Рейтер

Внимание на Ронни "сине-гранатовые" обратили после того, как "Реал" перехватил у них Дэвида Бекхэма. Вряд ли каталонцы пожалели об этом, потому что бразилец вскоре стал лидером их команды. В первый же испанский сезон в карьере Роналдиньо забил 22 гола в 45 матчах, а "блауграна" финишировала в чемпионате второй. Бразильца признали лучшим иностранным футболистом Ла Лиги, а в борьбе за "Золотой мяч" он занял третье место, уступив Андрею Шевченко и одноклубнику Деку.

Но через год Роналдиньо помог "Барсе" стать чемпионом, завоевал со сборной Бразилии Кубок конфедераций и выиграл в голосовании экспертов "France Football". Не удалось Ронни только успешно выступить в Лиге чемпионов: "Барса" вылетела на стадии 1/8 финала, уступив "Челси" с общим счётом 4:5. Однако в 2006-м упущенное было наверстано. Каталонцы выиграли турнир, одолев в финале лондонский "Арсенал". Роналдиньо был признан лучшим футболистом ЛЧ: бразилец записал на свой счёт 7 голов и 4 результативные передачи.

На представление Роналдиньо на "Сан Сиро" собралось 40 тысяч болельщиков "россонери"

С сезона 2006/07 бразилец стал подвергаться критике со стороны тренера "Барселоны" Франка Райкарда и болельщиков "блауграны". Ронни обвиняли в плохой физической форме. Действительно, он забивал красивейшие голы, завораживал целые стадионы своими финтами, но часто получал травмы и не всегда мог быть полезным команде от начала матча до самого конца. В сезоне 2007/08 повреждения стали мучить Ронни ещё чаще. Тогда президент "Барсы" Лапорта заявил, что бразильцу нужен новый вызов, чтобы вернуться на прежний уровень игры. И таковым для Роналдиньо, не пожелавшего переезжать в Англию, стал "Милан".

  Последний большой клуб – "Милан". Фото Рейтер
Последний большой клуб – "Милан". Фото Рейтер

На представление Роналдиньо на "Сан Сиро" собралось 40 тысяч болельщиков "россонери", которые были в восторге от прибытия в их клуб бразильского кудесника. В первый итальянский сезон Ронни провёл 43 матча и забил 11 мячей. Он ещё находился в процессе набора формы, который, казалось бы, завершился через год. Сезон 2009/10 бразилец начал очень уверенно, и в прессе стали появляться заявления о его возрождении как игрока. В 57 матчах Роналдиньо забил 17 голов, среди которых были два в принципиальном противостоянии с "Ювентусом". В это время сам бразилец заявлял, что доволен своей игрой и счастлив нахождению в "Милане". Но в бочке мёда периодически проскакивали ложки дёгтя: Роналдиньо нередко штрафовался клубом за излишнюю любовь к ночным клубам. В чемпионском для "россонери" сезоне 2010/11 Ронни потерял место в составе именно после очередного ночного гуляния. Это стало для главного тренера команды Массимилиано Аллегри последней каплей: ранее у наставника и футболиста возникали конфликты из-за того, что Роналдиньо был недоволен тактикой специалиста. В итоге бразилец в январе 2011-го перешёл во "Фламенго". Карьеру он завершал на родине.

Как и многие игроки из Бразилии, Роналдиньо нередко уличался в нарушении дисциплины и режима. Однако эти качества не отменяют того факта, что Ронни – один из величайших футболистов в истории. Даже на закате карьеры он показывал удивительную игру и завоёвывал трофеи. В 2011-м он выиграл чемпионат штата Рио-де-Жанейро с "Фламенго", в котором в итоге провёл два сезона и забил 34 гола в 96 матчах. Затем он на два года перебрался в "Атлетико Минейро", где также стал чемпионом штата. После был недолгий, 7-матчевый, вояж во "Флуминенсе", а последним клубом бразильца в большом футболе стал мексиканский "Керетаро", с которым он выиграл Кубок страны. Но это ещё не было завершением карьеры. Последние футбольные годы Роналдиньо предпочёл провести на паркете и сыграл два сезона в чемпионате Индии по мини-футболу, где выступал за клубы "Гоа" и "Дели Драгонз".

До 2018-го Роналдиньо принимал также участие в благотворительных и выставочных матчах. В феврале 2017-го футболист стал послом "Барселоны", в том же году начал музыкальную карьеру и выпустил свой первый сингл. Роналдиньо позже запускал также криптовалютный проект. А в 2019-м вернулся на поле, только песочное: сыграл за сборную Бразилии по пляжному футболу в матче против японцев.

В марте 2020 Роналдиньо с братом Роберту въехали в Парагвай по поддельным документам и загремели в тюрьму на 6 месяцев, выйдя на свободу в августе. А все потому, что несмотря на блестящую карьеру, наш герой не научился распоряжаться деньгами, нажив только долги.

Автор: За материалами football.kulichki подготовил Юрий Стригун
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