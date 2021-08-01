Романчук прокомментировал свое выступление на Олимпиаде

Романчук будет готовиться к Олипиаде в Париже. Фото: Reuters

Украинский пловец Михаил Романчук прокомментировал свое второе место, которое он занял на дистанции 1500 метров вольным стилем. Романчук уступил американцу Роберту Финке и опередил немца Флориана Велбрука.

"Конечно, знал, что Финке сильный финишер. Это уже показала практика на финише 800 метров. Доволен вторым местом, потому что для меня непривычно соревноваться утром. Все-таки у нас четыре утра, а в Америке - вечер. Это также сыграло большую роль. Но таковы реалии нашей жизни, и все были в одинаковых условиях. Но я очень мотивирован на следующий сезон и олимпийский цикл, который будет короче. Будем готовиться к Парижу и параллельно показывать лучшие результаты", - приводит слова Романчука "Общественное".

Михаил остался доволен своими выступлениями в Токио.

"У меня две медали - "серебро" и "бронза". Если бы был еще один заплыв - было бы и "золото", но к сожалению его нет. Я очень доволен. Смог опередить немца, это уже радует. Впервые его обошел за свою карьеру, с 2018 года мы уже соперники и ни разу до этого не удавалось выиграть у него эту дистанцию. Но появился младший, ловкий и быстрый Финке. Поздравляю его с тем, что победил, но, как я уже говорил, сдаваться не буду и работать еще сильнее", - подытожил Романчук.

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Михаил Романчук на последней 50-метровке сумел ускориться и обогнать немца Флориана Велбрука. Серебряная медаль - его вторая награда в Токио. Ранее он завоевал бронзу на дистанции 800 метров.