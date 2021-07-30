Романчук показал лучшее время в квалификации Олимпиады на 1500 м

Украинский пловец 24-летний Михаил Романчук вышел в финал Олимпиады.
Романчук показал лучшее время в квалификации свободным стилем на 1500 м.
Украинец прошел дистанцию за 14.45,99 с.
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Другой представитель сборной Украины 29-летний Сергей Фролов квалифицировался в финал с показателем 14.51,83 с. и занял шестое место.
Финал состоится 1 августа в 04:44 по киевскому времени.
Романчук завоевал "бронзу" Олимпиады в плавании на дистанции 800 м.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
В активе сборной Украины на Играх в Токио четыре бронзовые награды.
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