"Рома" зимой попытается приобрести Яремчука

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Итальянская "Рома" во время зимнего трансферного окна попытается подписать форварда сборной Украины и бельгийского "Гента" 25-летнего Романа Яремчука.

Представитель Серии А хочет зимой усилить атаку, сообщает La Gazetta dello Sport.

Бюджет "волков" будет крайне ограничен из-за серьезных долгов клуба. Руководство готово подписать только 1 из 3 футболистов, которых рассматривает наставник "Ромы" Пауло Фонсека - кроме Яремчука, речь также идет о Стефане Эль-Шаарави с "Шанхай Шэньхуа" и Бернарда из "Эвертона".

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Роман Яремчук выступает за "Гент" с лета 2017 года. Украинский форвард неоднократно заявлял, что хочет сменить команду.