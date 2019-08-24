"Рома" ведет переговоры о трансфере Яремчука

Яремчук не подошел киевскому "Динамо"

"Рома" хочет купить украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука.

Сообщает "Трибуна".

Римский клуб заинтересован в усилении атакующей линии, потому активно ведет переговоры о возможном переходе украинца.

Тренирует "Рому" бывший тренер "Шахтера" Пауло Фонсека.

Ранее сообщалось, что Яремчук попал в сферу интересов другого римского клуба "Лацио".

Нападающий забил 6 голов в 8 матчах "Гента" в этом сезоне.

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Transfermarkt оценивает Яремчука в 3,8 млн евро.