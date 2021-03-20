"Рома" нашла себе нового тренера

Паулу Фонсеку может не спасти победа над "Шахтером". Фото: Reuters

Руководство "Ромы" ищет кандидатов, которые смогли бы заменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера команды.

Об этом сообщает Football Italia.

Главным претендентом на роль нового наставника является тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн.

Руководство "Ромы" освободит Фонсеку, если ему не удастся обеспечить клуба место в Лиге чемпионов в этом сезоне.

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Даже выход в четвертьфинал Лиги Европы не является основанием для боссов "волков", чтобы продлить контракт с 48-летним специалистом. В 1/8 финала Лиги Европы "Рома" дважды расправилась с донецким "Шахтером".