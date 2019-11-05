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вторник, 05 ноября 2019 18:49

Родригеш извинился перед Михайличенко

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Родригеш извинился перед Михайличенко
Родригеш кривлялся с Михайличенко вовремя матча с "Шахтером"

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригеш извинился перед тренером Алексеем Михайличенко и партнерами по команде за агрессивное поведение во время матча против "Шахтера", сообщил журналист Игорь Цыганык.

"После матча Родригеш извинился перед партнерами, тренерским штабом за свое поведение. Сказал, что больше такого не будет, такого он больше себе никогда не позволит. Он принимает решение тренера и будет адекватно реагировать на все решения". Об этом пишет "Трибуна".

Родригеш быстро разобрался, возможно, кто-то ему подсказал. Он извинился, но его предупредили – если такое еще раз повторится, его ждет большой штраф. Возможно, отстранение от команды на определенный период", – сказал Цыганык.

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В нынешнем сезоне Родригеш сыграл за "Динамо" 7 матчей, в которых забил 2 мяча.

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