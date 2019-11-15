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пятница, 15 ноября 2019 09:22

Родригеш едва не отобрал победу в Сербии

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Родригеш едва не отобрал победу в Сербии
Сербі проиграли второй тайм

Вчера в нашей отборочной группе Сербия принимала Люксембург в матче 9 тура отбора на Евро-2020.

Уже в первой половине игры сербы обеспечили себе удобный гандикап в два мяча. Об этом пишет "Футбол-24".

После перерыва интригу в поединок внес форвард Люксембурга и киевского Динамо Жерсон Родригес, благодаря своему голу. До финального свистка, который зафиксировал победу хозяев, команды еще успели обменяться голами – 3:2.

Сербы еще сохраняют призрачные шансы на выход из группы. Чтобы попасть в финальную часть турнира им нужно 17 ноября преодолеть Украины и ожидать осечку Португалии в матче с Люксембургом.

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В другом матче группы Португалия дома разобралась с Литвой - 6:0. Три мяча забил Криштиану Роналду.

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