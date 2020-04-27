Роббен задумался над возобновлением карьеры

Арьен Роббен завершил карьеру из-за хронических травм мышц. Фото: Reuters

Бывший лидер "Баварии" и сборной Нидерландов Арьен Роббен планирует возобновить профессиональную карьеру.

"Сначала я совсем не соскучился по футболу, но потом был этап, когда у меня снова были эти мысли:" Эй, возможно, я бы хотел еще немного поиграть. Может, я еще не показал весь свой потенциал? ". Однако, даже если бы я подумал об этом, похоже, что это намерение не осуществится, по крайней мере, до тех пор, пока футбол не придет в себя. С этим вирусом все очень странно.

В любом случае, окончательное решение пока нет, но я действительно могу вернуться. Если так, то объявлю об этом летом, когда будет известно, как пройдет следующий сезон ", - рассказал Роббен в эфире FC Bayern Podcast.

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Арьен Роббен прошлым летом завершил профессиональную карьеру. Голландец выступал за "Аякс", "Челси", "Реал", "Баварию".