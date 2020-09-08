Роббен забил первый гол после возвращения в футбол

Арьен Роббен смог выдержать без футбола только один год. Фото: Reuters

Полузащитник "Гронингена" 36-летний Арьен Роббен отметился первым забитым мячом после возобновления карьеры.

В товарищеском матче против "Арминии" Роббен открыл счет уже на 17-й минуте, поразив нижний угол ворот ударом из-за пределов штрафной. Впрочем, "Арминия" практически сразу отыгралась - матч так и завершился со счетом 1: 1, сообщает "Футбол 24"

Это первый гол нидерландца после восстановления активных выступлений на профессиональном уровне.

Роббен объявил о завершении карьеры летом прошлого года, однако долго не выдержал без футбола и недавно подписал контракт с родным для себя "Гронигенгом" сроком на один год.

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Арьен Роббен выступает за "Челси", "Реал", "Баварию", ПСВ. Провел 97 матчей за сборную Нидерландов.