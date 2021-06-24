Результаты сборной прижали Шевченко к стенке

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины провалила групповой турнир Евро-2020/21. Попала в плей-офф вопреки, а не благодаря. Команда Андрея Шевченко оказалась не готовой к турниру ни физически, ни тактически. Нам повезло, потому что в соперниках была самая слабая команда турнира – Северная Македония.

Разговора о четко спланированной стратегии Шевченко вызывают только нервный смех. Уверен: наш главный тренер очень хотел попасть на Италию. Во-первых, это означало бы приличное выступление в группе и второе место. При таких условиях можно и "вылететь" в 1/8. Во-вторых, и главное: нет лучшей витрины для нашего тренерского штаба, чем поединок против "Адзурри". Именно там они могут себя "продать".

Нам повезло, потому что в соперниках была самая слабая команда турнира – Северная Македония

Но будут шведы. Проигрывать даже при приличной игре запрещено, потому что результаты групового турнира прижали Шевченко к стене. Зато выигрыш может перевернуть ситуацию.

Давление на команду присутствует. Но хорошо, что теперь от нее ничего не ждут. Другое дело – физическая готовность. Если мы не смогли выйти на приличный уровень, сдвинув ради сборной окончание УПЛ, то вряд ли восемь дней, которые разделяют матчи против против Австрии и Швеции, помогут.

Тактика. Швеция хорошо обороняется и прекрасно бежит благодаря Кулушевски, Форсбергу и Исааку. Главное задание Шевченко – четко определить стартовый состав. Относительно этого возникает несколько вопросов.

1. Стоит ли сменить схему и играть в три центральных защитника, как в стартовых матчах отбора к Кубку мира-2022?

2. Стоит ли сажать Миколенко на лаву запасных, выпуская Соболя?

3. Стоит ли то же самое делать с Малиновским? Или просто перевести его на более привычную позицию?

4. А Зинченко?

5. Будет ли готов Зубков?

6. Сидорчук или Степаненко?

Сейчас, за четыре дня до матча, ответа не имеет и сам Шевченко.

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Бек: Поединок Швеция – Украина состоится 29 июня, вторник, в Глазго, Шотландия, и начнется в 22:00 по Киеву. Наш сайт будет вести его текстовую трансляцию. Победитель встретится с сильнейшим в игре Англия – Германия.