"Решение по матчу с Германией будут принимать УЕФА и немецкое правительство" - Шевченко

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 135
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 459
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 810
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 585
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 423
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 477
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
Просмотров: 288
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Просмотров: 486
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
2 Просмотров: 1458
Фото
Все фото
5
16
10
11
5
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Видео
Все видео
"Решение по матчу с Германией будут принимать УЕФА и немецкое правительство" - Шевченко
"Решение по матчу с Германией будут принимать УЕФА и немецкое правительство" - Шевченко
Определились 4 последние участники Евро-2020
Определились 4 последние участники Евро-2020
Почему "молодежка" потеряла шансы на выход на Евро
Почему "молодежка" потеряла шансы на выход на Евро
Обладатель Кубка мира проиграл сборной Финляндии
Обладатель Кубка мира проиграл сборной Финляндии
Как сыграли соперники сборной Украины в Лиге наций
Как сыграли соперники сборной Украины в Лиге наций
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 585
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 378
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2016
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1224
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2124
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
13 ноября 2020
1 Просмотров: 225
Чому не вижив Віталій Вільховий?
Наприкінці жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи АН-26 під ЧугуєвОм. Трохи винувате командування Повітряних сил, трохи помилився екіпаж, ...
пятница, 13 ноября 2020 20:08

"Решение по матчу с Германией будут принимать УЕФА и немецкое правительство" - Шевченко

1 Комментировать
&quot;Решение по матчу с Германией будут принимать УЕФА и немецкое правительство&quot; - Шевченко
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что матч Лиги наций против Германии может не состоятся .

В лагере сборной Украины вспышка коронавируса. Решение о проведении матча будет принимать правительство Германии и УЕФА.

"Могут отменить матч с Германией? Я не знаю. Нас поставили в известность, что мы должны пройти еще одни тесты завтра утром, ждем полной информации. Решение принимать УЕФА и организаторы матча, немецкое правительство.

Мы ждем информации от УЕФА по матчу. Мы приехали, будем тренироваться, попробуем по-максимуму отгородиться от общения. Вот такая ситуация", - цитирует Шевченко - УАФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УАФ опровергла информацию о назначении Реброва главным тренером сборной Украины

14 ноября должен состояться матч 5 тура Лиги наций между Германией и Украиной. Начало игры - в 21. 45.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Решение по матчу с Германией будут принимать УЕФА и немецкое правительство" - Шевченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи&quot;
"Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи" Просмотров: 6894
Доллар растет в цене
Доллар растет в цене 1 Просмотров: 5256
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться Просмотров: 4941
Хвастался быстрой ездой: показали, как гонял таксист, убивший людей на остановке
Хвастался быстрой ездой: показали, как гонял таксист, убивший людей на остановке
3
 Просмотров: 4194
Россияне привезли на Донбасс свое оружие
Россияне привезли на Донбасс свое оружие 1 Просмотров: 3537
Спорт
Почему Пятов должен покинуть "Шахтер"
Почему Пятов должен покинуть "Шахтер"
 1 Просмотров: 774
Сборная Украины разгромила Мальту
Сборная Украины разгромила Мальту Просмотров: 324
Вспышка коронавируса в сборной Украины - Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко сдали положительные тесты
Вспышка коронавируса в сборной Украины - Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко сдали положительные тесты 1 Просмотров: 783
Cалах заболел на коронавирус
Cалах заболел на коронавирус Просмотров: 108
Луческу признался, что работал со сборной Румынии на Евро-2016
Луческу признался, что работал со сборной Румынии на Евро-2016 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
3
"Слуги" предлагают расширить полномочия Зеленского
2
Город сожгли, а трупы спустили по реке
2
"Мы похожи на человека, пришедшего на бал и с него упали штаны" - писатель об отношениях Украины и США
2
В Раду проходят 4 партии - опрос
2
AC/DC выпустили первый альбом после смерти гитариста
Голосов: 103
Голосование Кто выиграет первый круг УПЛ?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтер"
Просмотреть