"Решение по матчу с Германией будут принимать УЕФА и немецкое правительство" - Шевченко

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что матч Лиги наций против Германии может не состоятся .

В лагере сборной Украины вспышка коронавируса. Решение о проведении матча будет принимать правительство Германии и УЕФА.

"Могут отменить матч с Германией? Я не знаю. Нас поставили в известность, что мы должны пройти еще одни тесты завтра утром, ждем полной информации. Решение принимать УЕФА и организаторы матча, немецкое правительство.

Мы ждем информации от УЕФА по матчу. Мы приехали, будем тренироваться, попробуем по-максимуму отгородиться от общения. Вот такая ситуация", - цитирует Шевченко - УАФ.

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14 ноября должен состояться матч 5 тура Лиги наций между Германией и Украиной. Начало игры - в 21. 45.