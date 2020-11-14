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суббота, 14 ноября 2020 08:57

Решение о матче Германия – Украина ожидается с утра

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Решение о матче Германия – Украина ожидается с утра
Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук дружат со времен выступлений за "Динамо". Фото Униан

Местные власти Лейпцига утром должны утвердить решение по поводу проведения матча Лиги наций между Германией и Украиной.

Встреча находится под угрозой из-за вспышки коронавируса в украинской команде. Немецкие организаторы надеются, что встреча пройдет по плану.

На 14.00 запланировано прохождение нового тестирования на коронавирус в сборной Украины.

Также будет утверждаться решение по поводу того, как будут проходить самоизоляцию игроки с коронавирусом.

Остальная команда продолжает подготовку к матчу и провела тренировку на "РБ Арене" в составе 17 полевых футболистов и 4 вратарей (в заявку смогут попасть три).

Ранее УАФ подтвердила положительные тесты у Ярмоленко, Коваленко, Циганкова, Сидорчука и менеджера команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспышка коронавируса в сборной Украины - Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко сдали положительные тесты

Встреча против Германии в 5-м туре Лиги наций должна состояться сегодня.

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