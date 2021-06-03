Репетиция перед Евро: почему Украина победила Северную Ирландию

Александр Зубков забил первый гол за сборную Украины. Фото: ФК "Ференцарош"

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020/21 сборная Украины победила Северную Ирландию -1:0.

Что нужно знать о матче в Днепре?

Украина не могла задействовать сильнейших игроков. Александр Зинченко еще не прибыл в сборную из клуба после финала Лиги чемпионов. Виктор Цыганков остался в Харькове.

Андрей Шевченко наигрывал основу. Тренерский штаб отказался от экспериментов и выставил сильнейший состав из возможных игроков.

Сборная отказалась от игры в три центральных защитника. Шевченко отказался от модели игры, которую использовал в матчах квалификации к Кубку мира. Сборная сыграла очень агрессивно в атаке, используя фланги.

Сборная Украины пыталась наигрывать игру на матчи Евро против Австрии и Северной Македонии

Украина доминировала на поле. Матч прошел при полном игровом и территориальном преимуществе Украины. Гостям редко удавалось приблизиться к воротам украинцев. Только после перерыва в Северной Ирландии начало что-то получаться в атаке.

Сильный матч Александра Зубкова. Полузащитник "Ференцвароша" забил гол и создавал моменты для партнеров. Полностью переиграл своего визави на фланге.

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Неудачник Роман Яремчук. Нападающий "Гента" имел несколько моментов, но так и не смог забить.

Замены ослабили игру. В перерыве Шевченко вместо Яремчука и Зубкова выпустил Марлоса и Беседина. Остроты у ворот соперника сразу стало меньше.

Соперник не был готов к игре. Северная Ирландия не будет принимать участия в Евро. Игровая и функциональная готовность Украины была на порядок выше. Футболисты гостей после тяжелого клубного сезона уже были мыслями в отпуске.

Моделировали игру на Евро. Тренерский штаб сборной готовился к матчам на Евро-2020/21 против Австрии и Северной Македонии. Украинцы пытались доминировать в матче против силовой команды.

Следующий свой матч в рамках подготовки к Евро-2020/21 сборная Украины проведет 7 июня против Кипра. Евро-2020/21 планируется провести с 11 июня по 11 июля. Национальная команда сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.