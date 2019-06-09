Рейес помог Капелло стать чемпионом

Рейес выиграл 5 Кубков Лиги Европы

Хосе Антонио ворвался во взрослый футбол в родной "Севилье", в 16 лет сыграв первый матч в Ла Лиге и установив рекорд клуба. Когда в 2001-м "Севилья" вернулась в элитный дивизион, Рейес стал одним из лидеров и самой яркой звездой команды. В первом же полном сезоне он, играя на флангах атаки или в центре, забил 8 голов.



К 2003-му Рейес стал местным героем и трансферной целью топ-клубов. Быстрее других оказался "Арсенал", который в итоге заплатил за испанца 17 миллионов фунтов. Болельщики "Севильи" плакали и просили Рейеса остаться, но в январе-2004 вингер оказался в Лондоне.

Первый гол в Англии Рейес забил "Челси" в Кубке – и сделал это красиво.

Рейес успел очень вовремя – "Арсенал" проводил исторический сезон и в итоге закончил чемпионат без поражений. Хосе Антонио забил 3 гола, один из которых – в гостях с "Портсмутом" – спас клубу рекордную беспроигрышную серию. Рейес стал первым испанцем, выигравшим АПЛ.



Следующие два сезона получились у Рейеса не очень яркими. Он так до конца и не адаптировался в Англии – ни в бытовом, ни в футбольном смысле. Испанца смущала жесткость английских защитников и общая интенсивность игры. В довершение бед Рейес сам был удален в финале Кубка Англии-2005 против "МЮ".

Летом 2005-го Рейес подписал новый длинный контракт с "Арсеналом", но уже через год оказался в Мадриде. О его желании вернуться в Испанию узнали все после пранка одной из испанских радиостанций. Рейес потом говорил, что ему очень нравится и "Арсенал", и его болельщики, но ни к языку, ни к погоде он так и не привык.

Переход в "Реал" состоялся летом-2006 в формате аренды – в обратном направлении поехал Жулио Баптиста. Сезон в Мадриде не был выдающимся, но Рейес очень помог команде Фабио Капелло взять титул. В последнем туре "Реалу" нужна была только победа в матче с "Мальоркой", игра не складывалась, Рейес выскочил на замену, забил два гола и стал чемпионом.

Этого оказалось недостаточно – "Реал" не стал выкупать трансфер Рейеса, и в 2007-м вингер перешел в другой мадридский клуб – "Атлетико".

Долгое время это казалось ошибкой. За первый сезон Рейес поучаствовал в 37 матчах и не забил ни разу. Болельщики "Атлетико" и без того ему были не очень рады, а тут совсем разозлись.

В итоге следующий сезон Рейес провел в аренде в португальской "Бенфике".

В "Бенфике" Рейеса тренировал Кике Санчес Флорес, а в 2009-м они, к радости обоих, воссоединились в "Атлетико".

В том сезоне "Атлетико" выиграл Лигу Европы, а через сезон сделали это снова.

С уходом Кике Санчеса дела Рейеса опять испортились – и в январе-2012 Хосе Антонио вернулся в "Севилью".

С родным клубом Рейес трижды подряд выиграл Лигу Европы. Не всегда играл много и забивал, но был символом команды.

Летом 2016-го контракт Рейеса с "Севильей" закончился, и Хосе Антонио ушел в "Эспаньол" – к Кике Санчесу, вероятно главному тренеру в его карьере.

В "Эспаньоле" Рейес провел всего сезон, перешел в "Кордобу", а в 2018-м ездил в Китай.

Последним клубом в карьере Рейеса стала "Эстремадура".

У Хосе Антонио получилась яркая и беспокойная карьера с кучей трофеев (5 побед в Лиге Европы, чемпионства в Англии и Испании) и перемещений, но поначалу казалось, что все могло быть еще лучше. Суперзвездой Рейес так и не стал, но сегодня это особенно не важно.

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У Рейеса осталась жена Ноэлия, две дочки и сын от прошлого брака.