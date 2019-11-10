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воскресенье, 10 ноября 2019 20:25

"Ребята работали на пределе возможностей" – Михайличенко, Каштру отказался отвечать на вопросы Хэллоуин

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&quot;Ребята работали на пределе возможностей&quot; – Михайличенко, Каштру отказался отвечать на вопросы Хэллоуин
михайличенко жаловался на усталость

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1).

"Игра была эмоциональная. Буду говорить о своей команде. На мой взгляд, мы не смогли показать тот футбол, который мы хотели, в силу кадровых проблем и обстоятельств, которые у нас возникли", – пишет "Трибуна".

Нельзя не учесть, это не оправдание, а констатация факта, что 7-й матч за 3 недели – многовато. При таком графике сутки на отдых – большое преимущество. Но дело не в этом даже. Понимаю прекрасно, если мы сделали две замены из-за мышечных травм, то ребята работали на пределе возможностей.

Даже для этой игры, при счете 0:0, мы создали хорошие предпосылки, чтобы вести в счете. Но этого не случилось, были за это наказаны. Все попытки, когда хотели отыграться, ни к чему не привели. Во втором тайме мы рисковали, у "Шахтера" были прекрасные поводы для контратак, которые они умеют делать.

Но мы до конца бились – все, что могу сказать.

Миколенко получил травму. Две наши замены были вынужденными. Есть ли шансы в борьбе за чемпионство?
Пока есть шансы, мы будем бороться. Почему нет? Сегодняшняя игра была немного больше, чем просто игрой за три очка. Поединки "Динамо" с "Шахтером" – это другая категория матчей, – сказал Михайличенко.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции не отвечал на вопросы журналистов, а лишь выступил с речью.

"Мои игроки сегодня еще раз проявили свой характер, который они показывали в течение всего матча. Хочу поддержать абсолютно всех, кто страдает от расизма, тех ребят, которые пострадали сегодня.

Проявление расизма недопустимо. Это был есть и будет позор для всех. Все вместе мы должны бороться против этого ежедневно, ежеминутно, ежесекундно", – сказал Каштру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" победил "Динамо" в матче с расистским скандалом

Сегодня "Шахтер" в скандальном матче с расистскими выкриками и удалением Тайсона победил "Динамо" – 1:0.

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