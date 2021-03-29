"Ребята, играйте в футбол! Я вас прошу!" - реакция СМИ на потерю очков сборной Украины в матче против Финляндии

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Во 2-м матче отбора к Кубку мира подопечные Андрея Шевченко не смогли дома обыграть Финляндию - 1:1.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на игру украинцев.

"Футбол 24" критикует наставника сборной Шевченко за неудачные замены.

"Если к Шевченко и есть вопросы, то совсем не по поводу смелости продолжать идти избранным путем, пробовать что-то новое. Первый - довольно странная замена единственного опорника на Виктора Коваленко. Футболист "Аталанты" никогда не славился тем, что может закрывать центральную зону самостоятельно. Особенно тогда, когда надо защищать результат от набегов отчаянных викингов, которым уже нечего терять. Это далеко не Тарас Степаненко или Сергей Сидорчук. С одной стороны класс - замена на усиление атаки, все или ничего. С другой - авантюра. Учитывая то, что Коваленко сейчас сидит совершенно без игрового тонуса в "Аталанте". Неужели один из главных героев Франции Николай Шапаренко, аккуратный, цепкий и одновременно креативный в центре поля игрок, не вывез бы те последние 15 минут?

Шапаренко должен был выйти на замену, а не Коваленко

Второй промах - поставив все на одну карту и оставшись без слотов замен (которые можно провести только в 3 временных отрезках, не учитывая перерыв), Шевченко сам лишился шанса успокоить, скорректировать игру в обороне. После изнурительных 90 минут на Сен-Дени потеря концентрации и сил в Киеве была вполне предсказуемой. И здесь вина не только игроков, которые привозили моменты. Вспомните, что голевая атака с классным прессингом Тэмму Пукки сначала на Илью Забарного, а затем на Виталия Миколенко началась с удивительного паса через себя от Коваленко. На чужой половине наивно выбросился на соперника сначала Виктор, а затем и Николай Матвиенко. "Налажать" в итоге мог любой, потому что "совы" на свой гол тоже вполне наиграли".

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Сборная Украины не может победить в 5-м матче подряд. Игра против Финляндии не стала исключением, пишет Ua-football.com.

"После таких матчей всегда остается очень неприятный осадок. Ведь явным преимуществом в игре владели украинцы, создали достаточно моментов, постоянно держали в напряжении оборону Финляндии. Но несколько нелепых ошибок перечеркнули все старания. Возможно, не успели полностью восстановиться после сложного противостояния во Франции, возможно, недооценили финнов, а может, просто наша команда одного класса с середняком европейского футбола. Обычно, когда не берешь свои очки в таких матчах, в конце квалификации это оборачивается провалом. Хотя впереди еще восемь игр, шансы на второе, а может даже и первое место остаются. Впоследствии необходимо будет переосмыслить эту ничью. А пока серия без побед сборной составляет уже 5 матчей ".

Серия без побед сборной составляет уже 5 матчей

Сборная Украины хотела сыграть красиво, но не хватило сил, характера и опыта, пишет "Трибуна".

С трибун "Олимпийского" я ​​увидела сборную Украины, которая хотела сыграть красиво и эффектно, но не смогла сыграть эффективно. Где-то не хватило сил и эмоций после Франции, где не хватило точности, характера и опыта. В камерной атмосфере стадиона четко было слышно, как Шевченко пытается достучаться до игроков: "Ребята, играйте в футбол! Я вас прошу!"

Игрокам сборной Украины еще не хватает опыта игры со схемой в 3 центральных защитника, пишет "Футбум".

"Со стороны сложилось впечатление, что не все игроки четко понимали свой маневр. Отсюда попытки первой передачей найти партнера в насыщенной центральной зоне, не задействуя фланги, отсюда странные порой перемещения Александр Зубкова, который постоянно искал свое место в этой конструкции, пассивность Александра Караваева до перерыва, не находящего свободную зону для подключения при перестроении сборной впереди в линию из 3 нападающих, центральным из которых ситуативно "поднимался" Руслан Малиновский, а Зубков и Роман Яремчук сдвигались во фланги".

31 марта сборная Украины в Киеве сыграет против Казахстана. Начало игры в 21:45. В другом матче группы Франция в гостях победила Казахстан - 2:0. После 2 туров сборная Франции набрала 4 очка. У Финляндии и Украины - по 2, у Боснии и Герцоговины - 1. Казахстан пока очков не набрал.