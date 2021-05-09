Реброва игнорирует руководство "Ференцвароша"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу над "Гонведом" (2:1) и поделился мнением о своем будущем.
"Сегодняшние 3 очка были очень важны для уверенности игроков, нашей победой показали великий характер команды. Мы хотим побеждать в каждом матче, даже сегодня, когда ничего не стоит на кону в чемпионате.
Каждый должен сыграть свою роль в защите, и я рад что, мы уделили этому внимание в последних встречах.
За последний месяц никто из клуба не говорил со мной. Мне нужно понять, что происходит. У меня на уме не этот сезон и его самые прекрасные моменты, а мое будущее. Это непривычная, ненормальная ситуация", – сказал Ребров на пресс-конференции.
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Ранее Ребров говорил, что его контракт "Ференцварошем" действует еще 1 год. По слухам именно Сергей Ребров возглавит сборную Украины после Андрея Шевченко. Нынешний тренер нашей сборной хочет возглавить клуб.
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