Ребров выбил "Селтик" из Лиги чемпионов

Сергей Ребров смог пройти уже два круга квалификации ЛЧ. Фото: ФК "Ференцварош".

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" оказался сильнее шотландского "Селтика" - 2:1.

Команда украинского тренера Сергея Реброва получила тяжелую победу на поле соперника. В начале матча полузащитник гостей Давид Сигнер дальним ударом открыл счет в матче. "Селтик" побежал отыгрываться, но не реализовал свои моменты в первом тайме.

Представитель Шотландии сравнял счет на старте второго тайма, зажал "Ференцварош" на его половине поля, но сам пропустил контратаку за 15 минут до конца игры и пропусти решающий мяч.

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"Динамо" Брест Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойка победило чемпиона Боснии и Герцеговины "Сараево" - 2:1 и тоже прошло до 3 раунда квалификации ЛЧ.