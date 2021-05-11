Ребров требует подписать Ярмоленко и Сидорчука

Сергей Сидорчук выступает в "Динамо" уже восьмой сезон. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер венгерского "Ферецнвароша" Сергей Ребров требует у клуба подписать двух игроков сборной Украины.

Экс-наставник "Динамо" хочет видеть в своей команде вингера "Вес Хэма" 31-летнего Андрея Ярмоленко и капитана "Динамо" 30-летнего Сергея Сидорчука, сообщает Иndex.

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Кроме трансферных пожеланий Ребров хотел бы пересмотреть финансовую составляющую своего контракта - коуч стремится получать столько же, сколько в свое время имел в киевском клубе.

"Ференцварош" не уверен, что сможет выполнить условия украинского тренера, поэтому проявляет интерес к бывшему тренеру "Ромы" Эусебио Ди Франческо.

"Ференцварош" в третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии. Сергей Ребров также смог вывести команду в Лигу Европы и Лигу чемпионов. Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует до лета 2022 года. Украинец не имеет стабильного места в составе команды. Сидорчук является важным игроком для "Динамо", его соглашение рассчитано до лета 2023 года.