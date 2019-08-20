Ребров рассказал, почему покинул "Динамо"

Сергей Ребров не жалеет, что покинул "Динамо"

Экс-наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал, почему не стал продлевать контракт с киевским клубом в 2017 году.

"Я не жалею, что оставил киевское" Динамо ". Не думаю, что это было неправильным решением. Я и раньше много раз говорил: очень люблю киевское "Динамо", отдал этой команде много лет своей жизни, она у меня в сердце. И, конечно, знаю какие требования динамовских болельщиков, так и требования, предъявляемые к результатам команды.

А на тот момент я не видел подбора игроков, которые удовлетворить эти требования, чтобы мы готовы бороться за чемпионство, чтобы мы готовы бороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов. С тех пор это мнение я не изменил ", - цитирует Ребров" dynamo.kiev.ua "

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После "Динамо" Ребров один сезон работал с "Аль - Ахли" из Саудовской Аравии, а уже второй год возглавляет венгерский "Ференцварош".