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четверг, 23 сентября 2021 20:37

Ребров потерял первые очки в чемпионате ОАЭ

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Ребров потерял первые очки в чемпионате ОАЭ
Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Команда Сергея Реброва "Аль-Айн" потеряла первые очки в чемпионате ОАЭ.

В матче пятого тура команда украинского тренера сыграла вничью с "Аль-Урубу" -3:3.

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"Аль-Айн" в первом тайме трижды забил. Хет-трик на счету нападающего Лабы.

Хозяева ответили после перерыва своими тремя мячами. Третий гол был забит на девятой добавленной к матчу минуте.

В турнирной таблице "Аль-Айн" остается лидером с 13-ю очками.
Сергей Ребров тренирует команду с лета 2021 года. Перед этим три года работал с "Ференцварошем".

Ребров был одним из кандидатов на замену Андрею Шевченко в сборной Украины, но не смог договориться о расторжении контракта со своим клубом.

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