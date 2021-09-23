Ребров потерял первые очки в чемпионате ОАЭ

Команда Сергея Реброва "Аль-Айн" потеряла первые очки в чемпионате ОАЭ.

В матче пятого тура команда украинского тренера сыграла вничью с "Аль-Урубу" -3:3.

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"Аль-Айн" в первом тайме трижды забил. Хет-трик на счету нападающего Лабы.

Хозяева ответили после перерыва своими тремя мячами. Третий гол был забит на девятой добавленной к матчу минуте.

В турнирной таблице "Аль-Айн" остается лидером с 13-ю очками.

Сергей Ребров тренирует команду с лета 2021 года. Перед этим три года работал с "Ференцварошем".

Ребров был одним из кандидатов на замену Андрею Шевченко в сборной Украины, но не смог договориться о расторжении контракта со своим клубом.