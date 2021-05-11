Ребров получил признание в Венгрии

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Украинский наставник "Ференцвароша" 46-летний Сергей Ребров стал лучшим тренером Венгрии сезона-2020/21.

В текущем сезоне Ребров смог вывести команду в Лигу чемпионов и третий раз подряд выиграть национальный чемпионат.

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"Из последних трех сезонов сложным был именно этот. Трудно мотивировать команду, когда трибуны без болельщиков. Но, с другой стороны, за все время нашей работы мы достигли того, что игроки настолько знают мои требования, даже с закрытыми глазами готовы выполнять на футбольном поле то, что необходимо.

Мало кто верил, что "Ференцварош" пробьется в групповой раунд Лиги чемпионов, пройдя целых четыре раунда квалификации, но, выходя на поле, мы не на соперника смотрели, а думали о том, чтобы показать игру. За этот сезон команд возросло, подняла уровень, и в следующем сезоне будет более опытной, закаленной и готовой к новым достижениям. Я как тренер также получил новый опыт. Спасибо!" - цитирует Реброва официальный сайт "Фради".

Сергей Ребров работает в Венгрии с 2018 года. До этого имел опыт работы в Саудовской Аравии с "Аль-Ахли" и киевском "Динамо". По сообщению СМИ, Ребров может вернуться в Украину и заменить Андрея Шевченко на посту тренера национальной сборной после Евро-2020/21.