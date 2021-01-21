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четверг, 21 января 2021 14:21

Ребров опозорился в чемпионате Венгрии

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Ребров опозорился в чемпионате Венгрии
Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

В матче 16-го тура чемпионата Венгрии чемпион страны "Ференцварош" уступил дома крупнейшем аутсайдеру "Диошдьор" - 0: 1.

Команда украинского тренера Сергея Реброва начала неудачно вторую часть сезона. "Ференцварош" не смог набрать очки в матче против последней команды Венгрии. Хозяева имели полное игровое и территориальное преимущество, но забить так и не смогли. "Диошдьор" за 6 мин. до конца игры удачно реализовал стандарт.

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"Мы провели 1-й матч в году, который был тяжелым. Думаю, 2,5 недели недостаточно для идеальной подготовки. Соперник нашел выигрышную тактику. Хотя мы создавали моменты, но без гола выиграть невозможно.

Иногда удачные серии заканчиваются. Соперник глубоко защищался, на этот раз нам не хватило творчества в полузащите. В 1-м тайме у нас было несколько возможностей. Мы проиграли, но надо смотреть в будущее ", - цитирует Реброва официальный сайт "Ференцвароша".

После 16 туров "Ференцварош" уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая "МОЛ ВиДи" на 9 очков. Следующую игру команда Сергея Реброва проведет 23 января против "Академии Пушкаша". Начало игры в 18:00.

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